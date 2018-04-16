تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع قوة اليورو

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات، اليوم الإثنين، مع قوة اليورو وترقب المستثمرين لمستجدات المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وانخفضت البورصات الأوروبية متأثرة بترقب تطورات الأحداث في الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات الصاروخية الغربية ضد مواقع في سوريا، بعد الاشتباه في هجوم كيميائي في دمشق.



ولم تستفد الأسهم الأوروبية من ارتفاع "وول ستريت" عقب إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الضربة ضد النظام السوري.



وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في صدارة قائمة أسوأ القطاعات أداءً في أوروبا بفعل نتائج الأعمال الفصلية.



وانخفضت أسهم شركة "سوفت وير" أكثر من 6%، فيما تراجعت وكالة الإعلانات " دابلبو.بي.بي" بنسبة 6.5% بعد استقالة رئيسها يوم السبت الماضي.



وعند ختام التعاملات هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% ليصل إلى 377.7 نقطة، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني إلى 7198.2 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.9%.



كما هبط "داكس" الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 12391.4 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 5312 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2377 دولار.



