القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:19 م

تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع قوة اليورو

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
dostor.org/2131336

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات، اليوم الإثنين، مع قوة اليورو وترقب المستثمرين لمستجدات المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفضت البورصات الأوروبية متأثرة بترقب تطورات الأحداث في الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات الصاروخية الغربية ضد مواقع في سوريا، بعد الاشتباه في هجوم كيميائي في دمشق.

ولم تستفد الأسهم الأوروبية من ارتفاع "وول ستريت" عقب إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الضربة ضد النظام السوري.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في صدارة قائمة أسوأ القطاعات أداءً في أوروبا بفعل نتائج الأعمال الفصلية.

وانخفضت أسهم شركة "سوفت وير" أكثر من 6%، فيما تراجعت وكالة الإعلانات " دابلبو.بي.بي" بنسبة 6.5% بعد استقالة رئيسها يوم السبت الماضي.

وعند ختام التعاملات هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% ليصل إلى 377.7 نقطة، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني إلى 7198.2 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.9%.

كما هبط "داكس" الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 12391.4 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 5312 نقطة.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2377 دولار.

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع هبوط البورصات العالمية

هبوط الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقلبات الأسواق العالمية

الأسهم الأوروبية تتراجع في الختام مع تطور المخاوف الجيوسياسية

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 4 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 4 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

الآن

«دعم مصر» يرد على اتهام نوابه بالحصول على مليوني جنيه من الحكومة

وفد «حماس» يصل إلى مصر لبحث استئناف «المصالحة الفلسطينية»

عاجل.. إصابة 6 إثر حادث دهس في بريطانيا

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط الجيش السوري صواريخ العدوان الثلاثي

الأكثر قراءة

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

ألبومات الصور

تحرير 4025 محضرًا وإزالة مخالفات مرافق بشوارع «أول المنصورة»

اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد تكنولوجيا الدواء بالهند

صورة اليوم.. ارمى حمولك على الله

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء بجامعة المنصورة

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

رشا مهدي تقصف جبهة مهاجمي «السيسي» بتغريدة على «تويتر»

كشكول

جامعة عين شمس تفتتح مهرجان أسبوع الشعوب بمشاركة وفود من 17 دولة

14 جامعة مصرية تشارك بالملتقى الأدبي الأول بجنوب الوادي

بالصور.. تربية رياضية الإسكندرية تنظم سوق خيري للطلاب

بالصور.. 27 جامعة تشارك بالبطولة المصرية للكاراتيه بالإسكندرية

الدالي يفتتح معرض الأنشطة التربوية بالجيزة

الأمصار

توقيف 4 أشخاص خططوا لهجوم إرهابى ضد القنصلية التركية في هولندا

الرئيس السيسي يغادر السعودية بعد مشاركته في مناورات «درع الخليج 1»

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: فريق المنظمة لم يصل سوريا بعد

إصابة 6 أشخاص في حادث دهس أمام مركز تجاري في مانشستر

إصابة 6 أشخاص في حادث دهس أمام مركز تجاري في مانشستر

ads
منوعات

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك