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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 07:17 م

سهم «روسال» الروسية يتهاوى 30%

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2131333

هبط سهم شركة يونيتد كو روسال، العاملة في مجال صناعة الألومنيوم بأكثر من 30% بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على رجال أعمل روس.

وأطلقت بورصة لندن تحذيرات لكل أعضائها بشأن أي أرباح من التداولات مع "روسال" بعد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مطالبة بتسديد هذه الأرباح عبر حسابات مغلقة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت مبكر هذا الشهر فرض عقوبات ضد أفراد وشخصيات وشركات روس لتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2016.

وتبحث الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على روسيا نتيجة دعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع سهم "يونايتد كو روسال" بنسبة 30.4% في بورصة هونج كونج ليتهاوى إلى مستوى 1.420 دولار هونج كونج.

ويأتي الهبوط الحاد في سهم الشركة الروسية بالتزامن مع مزيد من المكاسب المتواصلة في سعر معدن الألومنيوم الذي وصل لمستوى 2340 دولارا للطن تقريبا.

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