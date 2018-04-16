فيديوجراف.. رامز جلال يجسد «الدب القطبي» ويستعين بنجوم أكثر جدلًا

يحاول النجم رامز جلال الظهور بشكل مختلف من العام إلى التالي، من خلال اختياره لشكل مختلف وجديد لطريقة عمل المقالب التي يختارها، حتى يستطيع الخروج من عامل الملل من قبل الجمهور المتابع لبرنامجه الرمضاني.



اختار رامز هذا العام مدينة «موسكو» الروسية، لتكون مسرحًا لمقلبه الجديد، لعلمه أن أغلب الفنانين في انتظار متابعة مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم، لذا فعندما يتم الزج بهذا الموضوع يحصل على موافقة الضيف بسهولة، لعلمه أن البرنامج سيتناول حديثًا حول هذا الموضوع، ويتفاجأ أنه مجرد مقلب من رامز جلال.



كشف «رامز» مسبقًا بطريقة غير مباشرة شكل الأجواء التي يعيشها في بلاد الأجواء الثلجية، حيث ظهر وهو بجانب كلب «هسكي»، وكذلك وهو بداخل حفرة من الجليد، سيتم وقوع الضيف بداخلها إلى أن يظهر بعد ذلك في هيئة دب قطبي، ليهلع الضيوف بعد مشاهدتهم له، وبعدها يظهر رامز بوجهه الحقيقي.



البرنامج هذا العام حاول استقطاب عدد من النجوم الذين يظهرون لأول مرة في حلقاته، ولعل أبرزهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما ظهر خلال حلقاته كل من ياسمين صبرى، محمد ثروت، غادة عبدالرازق، وهنا الزاهد، وغيرهم.



يذكر أن أولى برامج رامز جلال مع المقالب كان في العام 2011، حيث بدأ بـ«رامز قلب الأسد»، وبعدها قدم «ثعلب الصحراء»، «رامز عنخ أمون»، «رامز قرش البحر»، «رامز واكل الجو»، «رامز بيلعب بالنار»، وأخيرًا «رامز تحت الأرض»، الذي اعتمد خلاله على فكرة يتم استدعاء الضيف لتسجيل مقابلة تليفزيونية مع نيشان، ثم يتم طلبه لتصوير برومو الحلقة في الصحراء، ليتم استدراجه للمرور بالسيارة عبر منطقة بها رمال متحركة، فتعلق السيارة وتبدأ الإثارة والرعب للضيف، حتى يظهر رامز جلال متنكرًا بزي سحلية ضخمة.