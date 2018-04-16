​ لا جديد فى «قمّة» المتناقضات

غاب الفتى تميم، الذى يوصف بأنه أمير قطر، عن القمة العربية التاسعة والعشرين، وكان قد أعلن عبر تابعين رسميين أنه سيترأس وفد بلاده، ثم تراجع وأناب عنه «غلامًا» بدا منبوذًا، لم يجد من يؤنس وحدته غير تليفونه المحمول!. كما غابت قضية الإمارة التى يديرها المذكور بالوكالة عن جدول أعمال القمة وعن بيانها الختامى.

قد يكون مقبولًا أن يبرر وزير الخارجية السعودى عدم تناول قضية قطر بأنها «ليست قضية كبيرة». لكن لا شىء غير العمى الكلى، يبرر ترحيب البيان الختامى للقمة بعدوان على دولة ذات سيادة، انتهك فيه ثلاثة بلطجية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا)، ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. ونكرر أنه لا مجال فى ذلك لوجهات النظر أو الأخذ والرد، لأن العدوان تم دون موافقة مجلس الأمن، الذى من المفترض أنه يتحمل المسئولية الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين، كما أن العدوان نسف أى رهانات على دور دولى أو إقليمى فى حل المعضلة السورية.

بمنطق أن الأعور أفضل حالًا من الأعمى، يمكننا قبول البند رقم ١٣، بشكل جزئى، وهو البند الذى شدد فيه الزعماء العرب على ضرورة إيجاد حل سياسى يُنهى الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى، الذى يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمى سيادتها واستقلالها، ويُنهى وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادًا إلى مخرجات جنيف (١) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥.... إلخ

جزئيًا، يمكن قبول ذلك البند، لكن الكارثة كانت فى البند رقم ١٤، الذى أدان «بشدة» استخدام النظام السورى الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد الشعب السورى، وطالب المجتمع الدولى بالوقوف ضد هذه الممارسات، تحقيقًا للعدالة، وتطبيقًا للقانون الدولى الإنسانى، وتلبية لنداء الضمير الحى فى العالم الذى يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة. والكارثى فى هذا البند هو أنه لا يوجد دليل إلى الآن على صحة تلك المزاعم. وبالتالى لا نجدنا مبالغين أو متجاوزين لو قلنا إن العمى الكلى هو فقط ما قد يدفع إلى تلك الإدانة العمياء «أو العميانى» دون تحقيق شامل تقوم به خبرات محايدة ومستقلة ومهنية.

عزاؤنا أن مصر غسلت يديها من هذا الهراء بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن مصر تطالب بإجراء تحقيق دولى شفاف فى هذا الشأن وفقًا للآليات والمرجعيات الدولية. وعلى أنها تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما تنطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويُهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر. أما تحفظنا على البند الأول فعالجه الرئيس السيسى فى كلمته بإشارته إلى عدم كفاية أن نقتصر فقط على تكرار التزامنا بمرجعيات الحل السياسى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنما يجب أيضًا أن نوجه رسالة واضحة ولا لبس فيها، بأن سوريا أرض عربية، ولا يجوز أن يتقرر مصيرها وتُعالج مُشكلاتها إلا وفقًا لإرادة الشعب السورى.

كنت قد تحفظت على دعوة الخارجية المصرية «المجتمع الدولى والدول الكبرى لتحمل مسئولياتها فى الدفع بالحل السلمى للأزمة السورية بعيدًا عن الاستقطاب»، بعد أن ثبت للمرة الـ«مش عارف كام» أن ما يوصف بالمجتمع الدولى وما يزعمون أنها «دول كبرى» لا يعترفون إلا بمعادلات القوة. وعليه أثلج صدرى أن يقول الرئيس إنه لن يكون مقبولًا استئناف المفاوضات بناء على حسابات وتوازنات بين أطراف غير عربية، وإنما يجب أن يكون السوريون أنفسهم والعرب شركاء أساسيين فى جهود السلام فى سوريا، بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية، فى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. والإشادة أيضًا واجبة بإشارة الرئيس إلى تلك الاجتماعات التى تستهدف تقرير مصير التسوية، دون مشاركة لأى طرف عربى، وكأن مصير الشعب السورى ومستقبله، بات رهنًا بلعبة الأمم، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.

حتى يكون البكاء على رأس الميت أو تسميةً للأشياء بمسمياتها، نوضّح أن الرئيس كان يقصد تركيا وإيران، حين قال إن هناك دولًا إقليمية، تهدر حقوق الجوار، وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية، وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها: تركيا هى الدولة الإقليمية التى يتواجد جيشها على أرض دولتين عربيتين، هما العراق وسوريا، فى حالة احتلال صريح لأراضى دولتين عربيتين شقيقتين. وإيران هى الطرف الإقليمى الآخر، الذى زينت له حالة عدم الاستقرار التى عاشتها المنطقة فى السنوات الأخيرة، أن يبنى مناطق نفوذ باستغلال قوى محلية تابعة له، داخل أكثر من دولة عربية. ومعروف مَنْ هم الأشقاء الذين تورطوا فى التآمر، مع هذه الأطراف الإقليمية، وفى دعم وتمويل التنظيمات الطائفية والإرهابية.

ذكرت أمس أنك ستكون ساذجًا زيادة عن اللازم، لو انتظرت منها موقفًا موحدًا، أو موقفًا فى المطلق، تجاه التحديات التى تواجه المنطقة العربية. والثابت هو أنه دون توافر الإرادة السياسية الجماعية، لن نتمكن من التوصل إلى استراتيجية شاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولمواجهة التهديدات الوجودية المصيرية التى تنذر بخراب المنطقة كلها. وعليه، يكون الحل المناسب، بل الأنسب، هو تبنى واحدة من المبادرات العديدة التى سبق أن طرحتها مصر، لبناء استراتيجية للأمن القومى العربى، وتوفير مقومات الدفاع ضد أى اعتداء أو محاولة للتدخل فى شئوننا الداخلية.