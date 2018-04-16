أمريكا تتهم روسيا وسوريا بالعبث بالأدلة في دوما

اتهمت الولايات المتحدة، روسيا اليوم، بمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم في سوريا يشتبه بأنه كان بالغاز السام، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة على الأرض.



ونفت موسكو الاتهام، وألقت باللوم في التأخير على الضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا مطلع الأسبوع ردا على الهجوم.



وفي أعقاب الهجوم المشتبه به في دوما ورد الغرب، تستعد واشنطن أيضا لزيادة الضغط على روسيا، الحليفة الأساسية للرئيس السوري بشار الأسد، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.



وهدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مشابهة.



وفي لندن وباريس، واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات من خصومهما السياسيين؛ لاتخاذهما قرار المشاركة في الضربات الجوية على سوريا.