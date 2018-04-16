روح الأبنودى.. حكايات نهال كمال عن «الخال»: كأنه مات إمبارح

ولد عبدالرحمن الأبنودى ومات فى شهر أبريل، جاء إلى الدنيا من الجنوب فى ١١ أبريل ١٩٣٨، وغادرها فى ٢١ من الشهر ذاته قبل ٣ سنوات فى ٢٠١٥، ورغم أن الحديث عن «الخال» لا يحتاج إلى مناسبة بالضرورة، لكننا قررنا أن نشارك أسرته احتفالها بعيد ميلاده الثمانين وفى الوقت ذاته هذا سرادق من ورق نقيمه كل عام مع اقتراب الرحيل.



الإعلامية نهال كمال، زوجة «الأبنودى»، ورفيقة حياته فى الـ٢٨ سنة الأخيرة، وأم ابنتيه «آية» و«نور»، خصّت «الدستور» بحديث عن الرجل الذى لا تزال «مشغولة به دائمًا».



أنفق على السيرة الهلالية من جيبه الخاص.. وكتب قصيدة غير منشورة عن «الأقصى»



بدأت «نهال» حديثها ببساطتها المعهودة وبلغتها الناعمة، قائلة: «كان ممكن يحصلى انتكاسة كبيرة بعد وفاته، لأنه كان مالى حياتى كلها، طول الوقت مشغولة بيه، حضوره كبير وطاغى جدًا، حاسة إنه توفى إمبارح، وحتى بعد رحيله أكتشف كل يوم إن فيه جديد عنه». تستدل على ذلك بأنه فى اقتحام «الأقصى» فوجئت بأن لديه قصيدة عن فلسطين لم تُنشر، وعنوانها «تداعيات ثرثرة لا ترقى إلى الشعر»، مكتوبة فى ١٥ صفحة. تحب «نهال كمال» أن تتحدث عن الأبنودى باسم «الخال»، وهو اللقب الذى خصه به محبوه على الدوام، تقول: «كان الخال متعدد المواهب، وصاحب طاقة إبداعية رهيبة، يكتب الأغنية والشعر والمقال الصحفى، كما أنه استغرق فى جمع السيرة الهلالية ٣٠ سنة، وأنفق على ذلك من جيبه الخاص». وتضيف أنه كان مخلصًا للشعر، ومسجلًا فى بطاقته الشخصية الوظيفة (شاعر)، وكان يقول «الشعر يأتى إلىّ، وكتبت الأغانى لأنفق منها على الشعر». وتضيف: «الخال قال لى: (السيرة الهلالية تحتاج لمجهود دولة، وليس مجهود شخص بمفرده) وكان ينزعج من بعض المهتمين بالتراث، الذين استفادوا من السيرة واستخدموها فى كتبهم، دون أن يشيروا إلى المصدر»، لكن فى النهاية كان يؤكد: «أنا عملت ده للناس وللوطن، وللحفاظ على التراث». التهمت السيرة الهلالية – كما تستكمل «نهال»- أجمل سنين عمر «الأبنودى»، فترة شبابه، استنزفته، ورغم ذلك لم يتكسب منها ماديًا أبدًا، على عكس الذين عرضوها على التليفزيون والمسرح، هؤلاء الذين باعوا الآثار التى جمعوها للجامعات الأمريكية.

وتضيف: «لولا أن الأديب الراحل جمال الغيطانى كان مسئولًا عن النشر فى أحد فروع دار أخبار الأدب، لما اهتم بالسيرة أحد، وما كانت لتصل للجمهور»، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تنشر فى ١٠ أجزاء، لكن هذا لم يحدث. تشرد «نهال» قليلًا وتحكى: «كان يحب كل الناس، أذكر أنه كان يجالس جارًا لنا، فلاحًا بسيطًا فى قرية الضبعية بالإسماعيلية، ويتحدث معه كثيرًا، ومن الممكن أن يقابل سائق تاكسى فيحبه ويتحدث معه طول الطريق». كان «الأبنودى» يقول لزوجته وابنتيه: «أنا موجود بقوة دفع المشوار الطويل الذى عانيته، هذا هو زيت القنديل الذى لم تستطع رياح الأيام أن تطفئه، ولو خرجت فى زمننا هذا وكنت أحمل نفس الطاقة الشعرية ونفس القدرة على العطاء لما سمع بى أحد، لأن الزمن يبتلع كل صوت جديد، وأنت لا تستطيع إلا أن تكون جزءًا من الزمن الذى تعيشه وتعبر عنه، وهذا الزمن الذى نعيشه الآن لا يحفل كثيرًا بأصوات المبشرين. ولا أحد يستطيع أن يقصد إطالة عمره الإبداعى، لكن عمره يمتد تلقائيًا مع استمرار القدرة على العطاء، وأنا أعطى لأننى أحب، وتدربت على السير بين تضاريس السنين». وتواصل استرجاعها لذكرياتها مع «الخال»، فتقول: «كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصطحب معه فى المشروعات القومية كبار الفنانين والمثقفين، وكان الأبنودى حاضرًا معه فى مشروع توشكى، وتحدث مع الرئيس حول كيفية توفير مياه لكل هذه الصحراء، لافتًا انتباهه إلى أن موقع المياه منخفض عن الصحراء، فكيف سيتم توصيلها من أعلى لأسفل؟».

فى هذا الوقت، اقترح عليه الدكتور مصطفى الفقى، سكرتير مكتب الرئيس للمعلومات آنذاك، أن يكتب ملحمة عن توشكى، على غرار «جوابات حراجى القط» عن السد العالى، فرد «الأبنودى»: «أنا مفهمتش المشروع، ومش مقتنع بيه، ومش هعرف أكتب عن حاجة مش فاهمها».



طباخ ماهر.. مشجع لـ«ليفربول».. ويحفظ حوار «شىء من الخوف»

هل نتخيل أن «الأبنودى» كان طباخًا ماهرًا؟.. نعم هذا صحيح، تقول نهال كمال: «كان يحب المطبخ جدًا، تعلم الطهى من والدته أثناء ملازمته لها فى صغره». ليس هذا فقط، بل إن «الأبنودى» هو الذى علّم «نهال» فنون الطهى: «هو اللى علمنى، لم أكن أعرف إلا الأساسيات عندما تزوجنا».

كان يفضل الأكلات الصعيدية– كما تؤكد «نهال»- مثل الطواجن والصوانى والسمك بأنواعه، والباذنجان المقلى، الذى كان يقليه بيديه فى المطبخ، لذلك كان يقول: «الأكل الأوروبى ده مليش فيه، أنا مبفهمش الاسكالوب بانيه». «الطبيخ توقيتات وكميات»، هذه العبارة كان «الأبنودى» يقولها لـ«نهال» ويلخص بها ما يمكن أن نسميه فلسفته فى الطهى، بل إنه عمل على تطويرها: «كان يحب مشاهدة برامج الطهى على شاشة التليفزيون، ويكتب وصفات الأكلات التى يريد أن يطبخها لآية ونور».

«المطبخ بالنسبة له كان متعة خاصة»، تستكمل «نهال»، مشيرًة إلى ارتباط هذا المكان فى منزلهما بعملية الإبداع لديه: «أتذكر أنه عندما يكون فى حالة كتابة قصيدة أو أغنية، يدخل المطبخ ويمارس بعض الأعمال اليدوية، كى يتخلص من التوتر الذى يسيطر عليه». وعن هواياته ومشاهداته، تقول: «كان يحب الصيد، ويفهم أصوله، ويعرف أنواع السمك، ويسافر فى رحلات صيد للغردقة والبحر الأحمر، رغم أنه كان لا يحب صيد البحر، وعندما تنتابه نوبات قلق أو أرق يشاهد قناة إيطالية كانت تبث أفلامًا وثائقية عن الأسماك، ويتعجب عندما يرى الناس تصطاد كمية كبيرة منها وترميها فى المياه مرة أخرى».

أين الكرة والرياضة فى حياة «الأبنودى»؟.. ترد «نهال»: كان يتابع مباريات الدورى الإنجليزى، ويشجع ليفربول، وعندما يعود ويشاهد مباريات الدورى المصرى يقول «أنا بنسى الكورة». كان يحب متابعة مباريات الجولف كذلك، ويشاهد بطولات ومباريات التنس، ويعرف أسماء اللاعبين جيدًا.

أما السينما، فتكشف «نهال» أن «الأبنودى» «كان يجلس كثيرًا لمشاهدة قناة mbc2، ويحب الأفلام التى تعرضها، ويفضل مشاهدة الإنسانية منها، ويكره الأكشن».

مع ذلك، كان هناك فيلم مصرى يستحوذ على «الأبنودى» فى أى وقت، تقول «نهال»: «شىء من الخوف، إذا عُرض هذا الفيلم مائة مرة فى التليفزيون لا بد أن يشاهده، وكان يحفظ الحوار قلبًا وقالبًا ويردده مع الأبطال أثناء المشاهدة».

وعن ملابسه، تقول: «كان يهتم بمظهره وملابسه للغاية، ويشترى بِدله من مصانع العاشر من رمضان، ويفضل اختيار ألوان الأزرق، الأسود، والنبيتى».

لكن اللون الذى كان حاضرًا فى كل شىء عند الأبنودى، وخصوصًا شِعره، كان الأخضر، لدرجة أننى اعترضت وقلت له مرة: «عاوزة أشوف ألوان تانى»، فزرع لى وردًا.

«الأبنودى» كان عاشقًا للورد، وكما أخبرتنا نهال كمال، فإنه كان عندما يشترى البذور، يسأل البائع عن لون الوردة التى ستنبت من هذه البذور ويقول له: «الوردة هيطلع لونها إيه؟».

٣ معجب بـ«نجيب».. وقال لـ«هيكل»: «مكنتش هتستحملنى وأنا شاب»

ارتبط «الأبنودى» بصاحب «نوبل» الراحل نجيب محفوظ، وثمة صورة شهيرة لهما وثالثهما الراحل أيضًا أحمد زويل.

تقول نهال كمال: كان حريصًا على حضور ندوة الحرافيش، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذات مرة أردنا التقاط الصور مع الأستاذ نجيب، فذهبنا وكانت معنا آية فقط، لكن محفوظ قال: نور دلوقتى هتزعل، وهتقولك مصورتنيش ليه أنا معاه، فذهبنا فى يوم آخر والتقطنا صورًا لنا جميعًا مع «محفوظ».

تنقل «نهال» على لسان «الأبنودى» عبارة قالها لها عن نجيب: «لما بشوف تواضعه، وهو راجل صاحب نوبل، بحس إنى معملتش حاجة».

كان «الأبنودى» يعتبره «محفوظ» صاحب حكمة يتعلم منه وهو يتحدث ويحب رحابة صدره مع الجميع، كان منبهرًا به للغاية، خصوصًا فى قدرته على قول الحكمة بأقصر الجُمل.

ولقصة صورة عائلة «الأبنودى» مع نجيب محفوظ تفسير فى تاريخ «الخال»، تشرح «نهال»: كان حزينًا جدًا بسبب عدم وجود صورة تجمعه بعبدالحليم حافظ، رغم فترة العمل الطويلة بينهما، لذلك أصبحنا نلتقط الصور مع كل الأشخاص الذين يزورونا بكاميرا موجودة فى منزلنا.

عملاق آخر أحبه «الأبنودى» وجمعتهما صداقة، هو الأستاذ محمد حسنين هيكل، تتذكر «نهال»: كنا نزوره فى مكتبه بالجيزة، ونذهب له أيضًا فى منزل برقاش، كان «الأستاذ» يحب «الخال» كثيرًا، وفى مرة قال له: «أنا إزاى لم أكتشفك زمان، ومبقتش من كتاب الأهرام زى توفيق الحكيم ومحفوظ؟»، فرد «الأبنودى»: «لو كنت عرفتنى فى الوقت ده، مكنتش هتستحملنى، لأنى كنت جامحًا جدًا، ومتمردًا، ولسه ما اطبّعتش ع المدينة».

فى السنوات الأخيرة، عندما بدأ «الأبنودى» ينشر رباعياته، اتصل به «هيكل» مرة وأبدى إعجابه بها، وقال إنه يحرص على متابعتها حتى أثناء سفره فى الخارج، فانتهز «الخال» الفرصة وقال له: «هانشرها فى كتاب، وفرصة طالما عجباك، تكتب المقدمة».

وتشير «نهال» إلى أن «هيكل» ساند «الأبنودى» فى أوقات مرضه، وتواصل مع المسئولين للاهتمام به، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بعلاجه فى المستشفى العسكرى.

ثالث هؤلاء، هو الشاعر الفلسطينى محمود درويش، تعرف «الأبنودى» عليه فى الستينيات. كان «درويش» سمع أشعار ديوان «وجوه على الشط» عبر موجات إذاعة صوت العرب، فطلب من عبدالملك خليل- مراسل جريدة «الأهرام» آنذاك فى روسيا- أن يلتقى «هذا الشاعر».

فى أول زيارة له إلى مصر، جدّد «درويش» طلبه: «عاوز أشوف مصر من عيون الأبنودى»، وتقابلا بالفعل.

بعد زواج «نهال» و«الأبنودى» حكى لها عن صداقته بـ«درويش»: «قال لى: (كان يعتبر منزلى منزله، لدرجة أنه كان يعزم أصدقاءه فى بيتى)».

ومن التفاصيل الخاصة التى تذكرها «نهال»، أن «درويش» كان «يحب أكل الحَمَام والبط من إيدين الخال».