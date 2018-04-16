منظمات إغاثية: تدهور الأوضاع فى مخيمات الروهينجا

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن الأوضاع في مخيمات الروهينجا ببنجلادش تدهورت فيما يتصارع عمال الإغاثة على تعزيز الملاجئ قبل موسم الرياح الموسمية.



وأضاف ستيف مكاندرو، رئيس عمليات الطوارئ في المنطقة، إن عياداته تتوسع في مكافحة تفشي الكوليرا والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه والتي يخشى من هطول الأمطار هذا الشهر.



وقال في مقابلة أجريت معه اليوم، إن اليأس نما بين مسلمي الروهنجيا الذين فروا من حملة عسكرية في أغسطس الماضي في ولاية راخين في ميانمار وأن الكثيرين يرون فرصة ضئيلة للعودة.