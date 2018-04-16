السبت.. «تنويعة شعبية» للقومي للموسيقي في بيت السحيمي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج محمد الخولى، أمسية فنية بعنوان «تنويعة شعبية» لفرقة «نجوم السعد»، بقيادة الفنان أحمد سعدالدين، في السابعة مساء السبت المقبل، في بيت السحيمي بشارع المعز.

يتضمن برنامج الأمسية التي يقدمها الشاعر محمد شحاتة العمدة، افتتاحية بعنوان «صلاة سلام»، يعقبها فقرة دينية للمنشد عبد الرحمن أشرف، وموال اللي العيون، ورنة خلخال، وست الحبايب، وأما براوة براوة، وفاصل من مربعات فن الواو لابن عروس، وعلى فين يا صبية يا فلاحة، واستعراض التنورة للفنان سيد المصري، واولتين عالترعة يامة، والختام مصر يا غالية يا أم الدنيا، وكلنا بنحب مصر.