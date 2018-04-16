معجبات حماقي لـ«إليسا»: «كفاية بوس»

أثارت قبلات الفنانة اللبنانية إليسا، لنظيرها محمد حماقي، خلال الحلقة الماضية من برنامج "ذا فويس"، غيرة معجبات الفنان المصري، واللواتي عبَّرن عن استيائهن منها.



جاء ذلك؛ بعدما نشرت الفنانة اللبنانية، صورة شخصية لها- عبر حسابها علي "انستجرام"- من الحلقة، وبدلا من تلقي التعليقات علي إطلالتها؛ فاجأت معجبات حماقي، إليسا، بمطالبتها بالتوقف عن تقبيل حماقي.



وعلقت سهير مصطفى، قائلة: "طول الحلقات نازلة بوس في حماقي.. مش خير يا إليسا"، وعلقت كوكي، قائلة: "بطلي بقي يا إليسا برود واستفزاز، ابعدي عن حماقي، وسيبيه في حاله، ركزي شوية مع عاصي".



فيما كتبت مريم حماقي: "ممكن تسيبي حماقي في حاله"، وعلقت "سندس": "ارحمي حماقي شوية".