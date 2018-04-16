اعترافات إرهابيى «الإخوان»: استعنّا باللواء محسن ممتاز ومع ذلك فشلنا

- أوراق القضية 64 لسنة 2017 المتهم فيها عناصر «حسم»

- «حسم» وضعت عبوة ناسفة أمام منزل قاض بزعم أنه برأ حبيب العادلى

- المجموعات رصدت مقار القوات الخاصة والأمن المركزى

- الإرهابيون خططوا لاغتيال المستشار عدلى منصور



تستكمل «الدستور» نشر أوراق القضية رقم «٦٤ لسنة ٢٠١٧»، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم»، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، ٣٠٤ من المتهمين، من أعضاء تنظيم «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب ١٤ عملية إرهابية، على رأسها ارتكاب محاولات اغتيال شخصيات عامة وقضائية، من بينها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى.

وكان من أبرز المتهمين فى القضية، القيادى الإخوانى محمد على بشر، والفنان وجدى العربى، وعلى السيد بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، ومجدى مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بالتنظيم، وعمرو دراج، القيادى الهارب بتركيا، ويحيى السيد إبراهيم أبوموسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد «المعزول»

وفى هذه الحلقة تكشف «الدستور»، من واقع التحقيقات، تفاصيل خطط الحركة والأسماء الوهمية لأفرادها، التى كان أبرزها استعانتهم باسم الأيقونة الدرامية اللواء محسن ممتاز فى مسلسل المخابرات «رأفت الهجان»، وخططهم لاستهداف شخصيات عامة، ثم أخيرا فشلهم وسقوطهم فى أيدى قوات الأمن فى النهاية.



معسكر تدريب لمدة شهر على يد 4 فلسطينيين.. ورصد مقار حيوية للشرطة تمهيدًا لاستهدافها



بعد سنة تقريبًا من سقوط نظام الإخوان، انضم المتهم عبدالحكيم محمود عبدالحكيم- فى يونيو ٢٠١٤- لإحدى المجموعات النوعية، التى تولت تخريب محولات الكهرباء بمحيط بمنطقة البراجيل بإضرام النيران بها، فضًلا عن قطع بعض الطرق العمومية المحورية.

وفى مارس ٢٠١٥- أى بعد مرور ٩ أشهر على انضمامه- ترأس المتهم بنفسه مجموعة تستهدف استكمال نشاط «العمل النوعى» للجماعة على أن تطور أعمالها وتستخدم العبوات المفرقعة.

كان ذلك فى إطار هيكل تنظيمى جديد لتلك المجموعات قائم على ذات الهيكل الجغرافى الذى تتبعه جماعة الإخوان فى تكوينها، مع إضافة لجان خاصة لـ«المنطقة المركزية» التى تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فضلًا عن بعض المجموعات ذات الاختصاص العام على مستوى الجمهورية، التى يتولاها مسئولو العمل النوعى من أعضاء الجماعة خارج مصر، لإدارة العناصر العاملة فى الداخل.

وفى التحقيقات، ذكر المتهم - الذى عمل باسمين حركيين هما «ميخائيل، ورامى»- أسماء ٣ مجموعات، هى «العمليات» التى تشرف على التنفيذ، و«المعلومات» التى تتولى مهام الرصد وإمداد الأعضاء بالمعلومات عن الأشخاص والمنشآت المستهدفة، وثالثا «التدريب» المسئولة عن تجهيز العناصر فكريًا وحركيًا وعسكريًا.

وفيما يخص المتهم ذاته، كشفت التحقيقات أنه كوّن مجموعة سُميت بمجموعة منطقة البراجيل تقلد هو مسئوليتها، وقدمه المدعو محمد عبدالتواب الذى تولى مسئولية محافظة الجيزة للمدعو سيد ماهر، الذى تولى مسئولية قطاع أوسيم، الذى ضم مجموعة المتهم ومجموعتين أخريين، الأولى عن منطقة الكوم الأحمر، تولاها المدعو أحمد «اسم حركى: صبحى»، والثانية عن منطقة الزيدية، وتولاها المدعو درويش أحمد درويش «حركى: ماهر، وأمير».

ونفذت تلك المجموعات الثلاث عدة عمليات، ذكر منها المتهم واقعة استهداف قسمى شرطة الوراق وأوسيم بعبوتين مفرقعتين، ووضع عبوات أخرى أمام أربعة أفرع لشركتى الهاتف المحمول «فودافون واتصالات» بمناطق أرض اللواء وشارع جامعة الدول العربية، ما خلف خسائر مادية فى تلك المنشآت.

كل هذه الوقائع – كما شرح المتهم- جرى تنفيذها فى يوم واحد، خلال شهر يونيو ٢٠١٥، بقصد «إظهار مدى ضعف الدولة وأجهزتها وعدم سيطرتها على مجريات الأمور فضلًا على التأثير سلبًا على الاقتصاد القومى».

وتولى المتهم مع المدعو سيد ماهر تسليم العبوات المفرقعة للمنفذين من أعضاء المجموعات التابعة للأخير مستقلين سيارته، فيما تولى هو تفعيل القنابل باستخدام هواتف محمولة.

بعد ذلك، استهدفت هذه المجموعات سكن أحد القضاة، بمنطقة أوسيم، بعبوة مفرقعة فى يوليو من ذات العام، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى الدوائر التى سبق أن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقضى فيها ببراءته.

وأثناء التنفيذ، تولى المدعو أحمد ناجى وضع العبوة أمام سكن القاضى، بعد أن أرشده المدعو محمد عرفة عبدالتواب إليه، ما خلّف خسائر مادية بالمنزل.

وبعد القبض على المدعو سيد ماهر، مسئول قطاع أوسيم، تولى المتهم عبدالحكيم محمود عبدالحكيم مسئولية القطاع خلفًا له، واستهدفت المجموعات التابعة له ٤ أبراج لكهرباء الضغط العالى بمناطق برطس، أوسيم، الكوم الأحمر، وكفر حكيم، باستخدام عبوات مفرقعة متصلة بمؤقت زمنى لتعمل فى ميقات واحد، وخلف ذلك انهيار برجين وتلفيات كثيرة باثنين آخرين.

وفى نوفمبر ٢٠١٥، استهدف المجموعات النوعية للمتهم سيارة شرطة حال مرورها بطريق «القومية- أوسيم» باستخدام عبوة مفرقعة.

وحسب اعترافات المتهم، فإن المدعو أحمد طه وهدان كلفه بالسفر إلى إحدى الدول الحدودية للالتحاق بأحد المعسكرات التدريبية هناك، فذهب هو و٣ آخرون وعملوا بأسماء حركية «بدر، وحسنى، وخالد سيف» حتى وصلوا إلى شقة سكنية بالدولة ذاتها يقوم على إدارتها مصريان يتخذان اسمين حركيين هما «خيرى والمُكنى أبوإسلام» والتقوا فيها الحركيين «عابد وقاسم وحسام وصلاح»، وكان هؤلاء أيضا قدموا متسللين من مصر للالتحاق بتلك الدورة.

ولمدة شهر، أقام المتهم مع كل هؤلاء فى تلك الشقة، وتلقى خلال تلك الفترة تدريبات فكرية وحركية وعسكرية تضمنت استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات على أيدى عناصر مُكنيين بـ«أبومحمد، أبوالحسن، أبوجعفر، وأبوعلى»، والذين علم أنهم فلسطينيو الجنسية.

فى تلك الأثناء، كانت المجموعات التابعة لـ«عبدالحكيم» رصدت عددا من الشخصيات العامة، تمهيدًا لاستهدافها، ذكر منها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق.

كما جاءته تكليفات من أحد قياداته «اسمه الحركى: شادى» باستهداف عدة مقار شرطية بمنطقة ٦ أكتوبر، وهى مقار القوات الخاصة وقوات الأمن المركزى وقطاع الأمن الوطنى بالشيخ زايد ومقر آخر تابع له، وكمينان ثابتان للشرطة أحدهما بطريق المحور والثانى أمام «هايبر مول».

وتسلم المتهم من «شادى» بطاقة ذاكرة باسم «الصيانة» حوت صورًا لنتيجة رصد تلك الأهداف، وملفا آخر يشرح طريقة استهداف كل منها، إلا أن المتهم كان يعتقد بصعوبة التنفيذ، فعرّفه «شادى» من خلال تطبيق «تليجرام» بآخر يدعى «O.S» ليشرح له الصعوبات التى تواجهه فى التنفيذ، وقتها علم أن الأخير هو مسئول مجموعة العمليات خارج مصر، فوافقه لكنهم أرجأوا التنفيذ إلى وقت لاحق.



خطة للسيطرة على «المنطقة الغربية».. وترتيبات للاستعانة بـ«فجر ليبيا» فى تنفيذ العملية



فى مارس ٢٠١٥، التقى المتهم إمام فتحى سيد أحمد، المدعو إكرامى أبوسنة، العضو بجماعة «الإخوان» الإرهابية، الذى دعاه للانضمام إلى مجموعة «عمل نوعى» تابعة للجماعة، لـ«تنفيذ عمليات تخريبية فى منشآت ومرافق الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم».

سريعًا، تلقى «إمام» دورة تدريبية على فك وتركيب البندقية الآلية وكيفية التصويب والإطلاق منها، وكذلك أوضاع الرماية، وأمده «أبوسنة» ببندقية آلية وذخيرتها لاستخدامها فى تنفيذ عملياتهم.

وبدأ العمل، عندما كلفه «أبوسنة»، الذى عمل باسم حركى «هيما»، برصد مواطن اسمه صلاح ناصر، تمهيدًا لاستهدافه، بزعم إرشاده عن أعضاء الجماعة، ورصد المتهم بالفعل تحركات المواطن وخطوط سيره، وحدد أنسب المواقع لاستهدافه، إلا أن اختفاء المستهدف حال دون إتمام تنفيذ العملية.

وبعد ٦ أشهر فقط، وفى أكتوبر ٢٠١٥، ترأس «إمام» بنفسه مجموعة نوعية تضطلع بذات المهام، ضمت ٦ عناصر معه، هم: فتحى موسى «حركى: محمود»، حركى «ضياء»، حركى «يوسف»، حركى «عادل»، حركى «عبدالرحمن»، وحركى «أيمن».

كانت هذه «الترقية» للمتهم فى إطار هيكل تنظيمى جديد، أطلق عليه «العقاب الثورى»، تكون من وحدات كل منها مكون من ٣ سرايا، وكل سرية تتكون من ٤ مجموعات.

ووفق ذلك، كان «إمام» على رأس مجموعة من الأربع، فيما تولى مسئولية الثانية الحركى «حمزة» ووقف من أعضائها على الحركى «ناصر»، وترأس الثالثة المدعو همام فرج «اسم حركى: سامح»، والرابعة كانت مع الحركى «كريم» ووقف من أعضائها على الحركى «معتصم»، وفوق كل هذا كانت هناك سرية، يتولاها الحركى «ساجد»، أما مسئول الوحدة فيدعى مجدى حيطة «حركى علاء».

وكجزء من الإعداد والتأهيل، تلقى المتهم وعناصر مجموعته دورات تدريبية عملية، وأخرى مصورة فى «التأصيل الشرعى» للعمل النوعى، بخلاف التدريب على فك وتركيب البنادق الآلية وكيفية الرماية بها والإسعافات الأولية واللياقة البدنية، وكان كل هذا فى المخزن الخاص بورشة الملابس، التى يملكها المتهم.

وبشكل منفرد، تلقى المتهم دورة فى «التخطيط والتكتيك العسكرى»، كما أمده «ساجد» - فى إطار تجهيز المجموعة- ببندقية آلية تسلمها من عضو الجماعة مصطفى حسنى ومنظار عسكرى، وهواتف نقالة ذكية له ولباقى عناصر المجموعة، بخلاف حاسب آلى محمول ودراجة نارية، فضلا عن تحصله منه بشكل دورى على ٥٠٠ جنيه مصاريف لهم، وعلم المتهم أن مصدرها المكاتب الإدارية لـ«الإخوان»، والقائمة على الدعم المالى لتلك المجموعات.

وفى أبريل ٢٠١٦، أى بعد ٦ أشهر على توليه المجموعة، كلفه المتهم عبدالحكيم محمود عبدالحكيم- الذى سبقه فى العمل النوعى بـ٩ أشهر تقريبًا- بتنفيذ ٣ عمليات لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد.

وقبل ذلك- حسب تكليفات «عبدالحكيم» كان عليه تدريب عناصر المجموعات على التنفيذ الفعلى للعمليات، والتى تحددت كالتالى: استهداف كشك مرور بميدان الرماية، كشك مرور بميدان الكيت كات، كشك حراسة بنقطة شرطة أرض اللواء بعبوتين إحداهما للكشك والأخرى للمرآب الخاص بذات نقطة الشرطة.

وأمده «عبدالحكيم» بالعبوات المتفجرة اللازمة لتنفيذ تلك العمليات، إلا أنه تعذر لمجموعته تنفيذ الهدفين الأول والثانى، وتم تنفيذ الثالث فقط، وتحت مسئولية «الحركى ضياء»، وذلك بتفجير عبوة بكشك حراسة نقطة شرطة أرض اللواء دون الأخرى، نظرا لتجمع المارة على إثر تفجير الأولى، ووقف على المنفذين فيها وهم الحركيون: «ضياء، يوسف، عادل، ومعتصم».

وفى أعقاب الواقعة، علم «إمام» بضبط «عبدالحكيم»، فعاود الاتصال مع «الحركى ساجد» فى السودان، وأخبره الأخير بتولى قيادة جديدة للعمل النوعى آنذاك، وأحاله إلى الحركى «ماجد المهندس»، الذى استهل تكليفاته له بالتواصل مع الحركى «أمير» مسئول وحدة أوسيم.

عندما تواصل «إمام» مع «أمير»، طلب منه الأخير تخزين عدد من الأسلحة بمعرفته فوافقه على ذلك وتسلم ومسئول التخزين «الحركى عماد» منه ١٢ بندقية آلية وطبنجتين ٩ ملم، وحقيبة تحوى مجموعة من الدوائر الكهربائية الخاصة بتشغيل العبوات المتفجرة، وعددًا من الأجسام الأسطوانية المعدنية المعدة لتعبئتها كعبوات مفرقعة، وكمية من السرنجات الطبية التى تحوى مادة يطلق عليها «صاعق» تستخدم فى تشغيل العبوات المفرقعة، وجرى تخزين كل هذا بمعرفة «عماد».

بعد فترة كانت اللجان النوعية على موعد مع إعادة هيكلة أخرى، ففى يونيو ٢٠١٦، أخطر الحركى «ماجد المهندس»، المتهم، بهيكل تنظيمى جديد تحت مسمى «حركة سواعد مصر.. حسم».

كانت رؤية تلك الحركة – كما شرح له «المهندس»- قائمة على ٣ مراحل، أولاها «تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعى وتدريبها خارج البلاد»، وثانيتها «تشكيل تيار سياسى معلن من القوى السياسية الرافضة لثورة ٣٠ يونيو لإحداث حالة من الحشد الشعبى ليؤدى الى ثورة شعبية تصل الى إسقاط النظام الحاكم»، وثالثتها «السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزًا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم».

ووفقا لاعترافات المتهم فى التحقيقات، فإن «المهندس» حدد له المنطقة الغربية كأنسب مكان لهذه المنطقة، لاقترابها من دولة ليبيا حيث يمكن التواصل مع قوات تنظيم «فجر ليبيا» لتوفير الدعم اللازم.

وبناءً على ذلك، تغير شكل الهيكل التنظيمى للمجموعات النوعية، بتقسيمها فى صورة خطوط، كل واحد يتضمن ٣ مجموعات تنفيذ ومجموعة رصد، ويكون لكل واحدة مسئول، بالاضافة إلى مسئول خط، وكل ٣ خطوط تشكل ما يسمى «وحدة»، يترأسها مسئول يتعامل مع قائد العمليات خارج البلاد، فيما تبقى «القيادة العامة» لهذا الهيكل خارج البلاد.

تطبيقًا لذلك، تولى هو – أى «إمام»- مسئولية وحدة كرداسة ومعه الحركى «هيثم» كمسئول خط تنبثق منه ٣ مجموعات تنفيذ ومجموعة رصد مسئول عن كل منها الحركيون: «عادل ومسعد ومعتصم وعصام»، ويتبع ذات قائد العمليات الحركى «ماجد المهندس وحدة أكتوبر»، ويتولى مسئوليتها الحركى «منير»، بينما يترأس وحدة أوسيم الحركى «أمير».

بعد شهر من اعتماد هذا الهيكل التنظيمى الجديد، وفى يوليو ٢٠١٦، جرى تكليف المتهم بحصر أعداد الأسلحة والذخائر بالوحدة التى يقودها، وتسليم الحركى «منير» ٣ بنادق آلية وذخيرتها، وكذا تسليم الحركى «على» - مسئول الخط بوحدة أوسيم- ثلاث بنادق آلية وذخيرتها.

وفى اعترافاته، أقر المتهم بأنه تلقى دعمًا ماليًا من الحركى «ماجد المهندس»، قدره بنحو ٨٠ ألف جنيه، استلمها من شخص اسمه الحركى «محسن ممتاز» بغرض شراء سيارات لاستخدامها بمعرفة عناصر الوحدات الثلاث التابعة لـ«المهندس».

وفى نهاية ذات الشهر، جاءته تكليفات أخرى من «المهندس» بتدبير ٣ بنادق آلية وطبنجتين لتسليمها للحركى «منير»، لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات النوعية التى لم يفصح له عنها، إلا أنه - ولتأخره فى تدبير المطلوب- أخطره الحركى «ماجد» فى ٤ أغسطس، بالعدول عن ذلك التكليف، لأنه دبر الأسلحة من مصدر آخر.

وفى اليوم التالى على ذلك علم المتهم بتنفيذ واقعة محاولة اغتيال الدكتور على جمعة بمدينة السادس من أكتوبر، التى تبنتها حركة «حسم»، إلا أنه عجز عن الوقوف على منفذى العملية من عناصر الحركة، وتناقش لاحقا وباقى مسئولى الوحدات مع قائد العمليات «الحركى ماجد المهندس» فى أسباب فشل العملية، وسبب تبنى الحركة لها.

وكانت آخر التكليفات التى جاءته من «المهندس» تتضمن إعداد عيادة مركزية لخدمة عناصر الوحدات الثلاث، فيما كلفه الحركى «على» بتدبير مصنع لصناعة العبوات المفرقعة لعمليات الوحدات، كما كلفه الحركى «منير» بتدبير ملعب مركزى للتدريبات البدنية.

فى ١٦ أغسطس من نفس العام - وحسبما أقر المتهم- ضبطته قوات الأمن فى ورشة تصنيع الملابس التى يملكها، وبتفتيش المخزن الخاص بها والمجاور لها، ضبطوا لديه ٤ بنادق آلية وطبنجتين وكمية من الذخيرة، وهى الكمية التى قد سبق استخراجها من قبل لتسليمها للحركى «منير» قبل إلغاء التكليف، فاحتفظ بها لديه، بالإضافة إلى بندقية طلبها الحركى «مسعد» للتدريب عليها وعناصر مجموعته، وأجسام معدنية خاصة بالعبوات المفرقعة، التى احتفظ بها بعد تكدس مكان التخزين الخاص بالحركى «عماد».