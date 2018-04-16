القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
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الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:06 م

تباين مؤشرات البورصات الخليجية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2131264

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الإثنين، بفعل تفاؤل بشأن تدفقات أموال، بينما سجلت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط أداء ضعيفا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.0 % مدعوما بمكاسب أسهم القطاع المالي، وصعد سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 5.5 % بعدما أوصت الشركة بزيادة رأس المال إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) من 800 مليون ريال من خلال إصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحد مقابل كل سهمين في حوزة المساهمين.

وارتفعت أيضا أسهم البنوك، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.7 %، عائدا إلى أعلى مستوياته في سنوات التي بلغها الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 % مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 % وشكل سهم إعمار، الذي انخفض 10 % منذ بداية العام بسبب ضعف سوق العقارات في الإمارة، أكبر ضغط على مؤشر البورصة.

وفي سلطنة عمان، تراجع سهم البنك الوطني العماني 1.6 % بعدما سجل المصرف انخفاضا بلغ نحو تسعة بالمئة في صافي الربح الفصلي إلى 12.6 مليون ريال (32.7 مليون دولار)، وهو أقل من توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 13.3 مليون ريال، لكنه أعلى من توقعات الخليجية بادر لأسواق المال عند 11.1 مليون ريال.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية: ارتفع المؤشر 1.0 % إلى 8050 نقطة.
- دبي: انخفض المؤشر 0.3 % إلى 3141 نقطة.
- أبوظبي: تراجع المؤشر 0.4 % إلى 4682 نقطة.
- الكويت: زاد المؤشر 0.3 % إلى 4780 نقطة.
- مصر: ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 17620 نقطة.
- البحرين: زاد المؤشر 0.5 % إلى 1299 نقطة.
- سلطنة عمان: انخفض المؤشر 0.2 % إلى 4767 نقطة.
- قطر: صعد المؤشر 0.7% إلى 8956 نقطة.

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