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الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:04 م

الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بيوم الوفاء في استاد طنطا (صور)

الشباب والرياضة بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2131263

تنظم مدير الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى بمناسبة يوم الوفاء للأطفال الأيتام بمراكز شباب المحافظة، بحضور 200 طفل يتيم من الجمعيات الأهلية وأطفال الشهداء.

وتقدم الاحتفالية فقرات متنوعة منها الشخصيات الكرتونية إلكترونية، فقرة المهارات (الشلال، السلم والتعبان، الأفيال، الشلال الصغير، النطاط، ومسرح العرائس، وفقرة القباب، وعرض التنورة والفنون الشعبية، والماسك الداخل، والحصان، فقرة الساحر، وتوزيع الهدايا).

يأتي ذلك بحضور محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي الراعي، وكيل الشباب، أيمن عقبة وكيل الرياضة، محمد جودة مدير إدارة الشباب، يسري الديب مدير البرلمان والتعليم المدني، ومحمد سعفان مدير ادارة الطلائع، أخصائي الإدارة العامة للشباب والطلائع.

الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بيوم الوفاء في استاد طنطا (صور)
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بيوم الوفاء في استاد طنطا (صور)
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بيوم الوفاء في استاد طنطا (صور)
الشباب والرياضة بالغربية تحتفل بيوم الوفاء في استاد طنطا (صور)
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