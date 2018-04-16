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الإثنين 16/أبريل/2018 - 05:58 م

الـ«باباراتزي الشِّمَال».. قصة تصوير النساء في الشوارع للتشهير بهن

الـ«باباراتزي الشِّمَال»..
ريم محمود
dostor.org/2131259

ربما تجد الفتيات، خلال تصفحهن لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لهن، يتم تداولها "تحت عبارات غزل قبيحة"، يتم التقاطها لهن أثناء سيرهن في الشارع "دون علمهن"؛ الأمر الذي يؤدي لتعرضهن إلى مضايقات نفسية تؤثر عليهن بشكل كبير.

هناك مجموعة من الشباب يعكفون على تصوير الفتيات أثناء سيرهن فى الشوارع؛ للتشهير بهن، فى انتهاك صريح لكل قواعد الإنسانية وقوانين الخصوصية.

هؤلاء الشباب، دشنوا صفحات على الـ"فيسبوك"، أطلقوا عليها مسميات، كان أبرزها: "مصوراتي نسوان شوارعنا".

أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، علَّق على هذا الأمر، مستنكرًا في البداية ما يحدث، من ظهور "مُنتَهِكِي الخصوصية والحياة الشخصية" والذين قد تؤدي أفعالهم لتدمر حياة إنسان، مؤكدًا- لـ"الدستور"- أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في مصر.

وأشار "بدوي"- إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الجرائم الإكترونية، ويوجد به 45 مادة- من بينهم 3 يعملون على التصدى لـ"هاكرز الفيسبوك" وهي أرقام "25، 26، 27".

وأكد أن العقوبات فى هذه القوانين رادعة، تصل للسجن من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 30 ألف جنيه.

الـ«باباراتزي الشِّمَال».. قصة تصوير النساء في الشوارع للتشهير بهن
الـ«باباراتزي الشِّمَال».. قصة تصوير النساء في الشوارع للتشهير بهن
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