دراسة: ألمانيا تعاني نقصًا حادًا في العمالة الماهرة

قال المعهد الاقتصادي الألماني، إن نقص القوى العاملة يٌكلف الاقتصاد حوالي 0.9% من الإنتاج سنويا، مشيرا إلى أن طول دورة النمو الاقتصادي الحالية مع تراجع عدد السكان في سن العمل يعني أن الشركات تعاني لإيجاد عمالة.



وتشهد ألمانيا تراجعًا قياسيًا في معدل البطالة عند مستوى 5.3% بنهاية شهر مارس الماضي.



وتوقع المعهد الاقتصادي أنه إذا تم توظيف جميع العاطلين عن العمل والمؤهلين بشكل مناسب سيظل هناك حوالي 400 ألف وظيفة شاغرة.



ويوضح التقرير أن الناتج الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا سيكون أعلى بمقدار 0.6% إذا استطاعت الشركات توظيف جميع العمال الذين تحتاجهم.



وأضاف أن الشركات التي توسع قوتها العاملة تميل أيضًا إلى زيادة الاستثمار في الآلات والمعدات، ما يعني أن الناتج الإجمالي سيكون أعلى بمقدار 0.9%على المدى المتوسط.



ومن بين القطاعات الأكثر تأثرا بالمشكلة التصنيع والبناء وخدمات الأمن والتعليم ورعاية الأطفال ورعاية المسنين.