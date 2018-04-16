إسرائيل تعاقب 14 شركة نقل بغزة بتهمة دعم المتظاهرين

أكد يوآف مردخاي، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على أصحاب شركات النقل بقطاع غزة بتهمة نقلهم متظاهرين إلى حدود القطاع، ضمن مسيرة العودة الكبرى التي بدأت نهاية مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف مايو القادم.



ونشر مردخاى أسماء 14 شركة نقل شملتهم العقوبات، وذلك حسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.



ومن بين هذه الشركات، توفيق قشطة، وحافل، وباصات خانيونس، وسيارات غزة، وسفريات الوسطى.