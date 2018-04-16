الخميس.. العرض الخاص لفيلم «كذبة بيضا» بالأردن

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام»، بوستر فيلم «كذبة بيضا» اللبناني، الذي تشارك في بطولته بجانب طومي عيسى ووسام صباغ، تأليف كلود صليبا، وإخراج نبيل لبس.



وعلقت «جيسي» علي البوستر قائلة: إلى كل حبايبنا وأهلنا بالأردن لاقونا نهار الخميس 19 أبريل الساعة 7 بالتاج مول، نحضر فيلم «كذبة بيضا» سوا ناطرتكن، ويعد هذا العرض الأول للفيلم في الوطن العربي.



يذكر أن جيسي عبدو تشارك في بطولة مسلسل «سك على إخواتك» مع الفنان علي ربيع، وتخوض من خلاله سباق رمضان لأول مرة في مصر، ويشارك في بطولة العمل كل من هنا الزاهد، سهر الصايغ، وسلوى خطاب.