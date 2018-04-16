بالصور.. أبرز لقطات «درع الخليج المشترك 1» بمشاركة مصر

نشرت وزارة الدفاع السعودية، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، مجموعة من الصور تظهر كفاءة القوات المشاركة في تمرين "درع الخليج المشترك 1"، بمشاركة 25 دولة من بينها مصر، حيث حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اليوم الختامي للتدريب.



من جانبه قال الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، خلال كلمته في افتتاح التمرين، إن تمرين "درع الخليج المشترك ـ1 يأتي امتدادًا لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال، بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المُهددة لأمن واستقرار المنطقة".



وأوضح الرويلي: "البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيدًا بعد أن أطل الإرهاب برأسه وهو الخطر الذي يداهم العالم بوجود دول وأنظمة وأحزاب ترعاه وتدعمه، وتأوى أعضاءه وقياداته وتلعب دورًا خطيرًا".



وأكد الرويلي أن تمرين "درع الخليج المشترك ـ 1" وفرضياته ساعد في اكتساب المزيد من الخبرات للقوات المشاركة كافة وفي كل المجالات العملياتية والتكتيكية.