جولدمان ساكس: الأسواق الناشئة تبدو حاليًا كالدول المتقدمة

أكد بنك جولدمان ساكس أن العديد من اقتصاديات الأسواق الناشئة بدأت تشبه نظيرتها المتقدمة مع هبوط معدلات التضخم وتراجع مخاطر العملة.



وأوضح محللون بالبنك الأمريكي في تقرير صادر، الإثنين، أن ضعف العلاقة بين سياسة الأسواق الناشئة ومعدلات الفائدة الأمريكية تشير إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة من غير المرجح أن يتسبب في دورة ارتفاع حادة للفوائد بالدول النامية.



وأكد التقرير أن صانعي السياسة بالأسواق الناشئة يواجهون مأزقا؛ نتيجة تسارع معدلات النمو بشكل قوي لكن أسعار الفائدة لاتزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالناحية التاريخية.



وأوضح التقرير أن السياسة النقدية في الأسواق الناشئة لنحو 15 دولة خضعت للتحليل، تشبه في الوقت الحالي سياسة الأسواق المتقدمية في عدة نواحي مهمة.



وتابع: أن البنوك المركزية تركز حاليًا على فجوات التضخم والإنتاج أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي أو سعر الصرف.



وذكر "جولدمان ساكس" أن هناك ضغوطًا تصاعدية رئيسية بالسياسة النقدية لدول مثل البرازيل وشرق ووسط أوروبا في حين تكون المكسيك أكثر تشددًا بالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي.



على النقيض، فإن معدلات الفائدة في الهند وجنوب أفريقيا تظل عند معدلات مناسبة، وفقًا للتقرير.