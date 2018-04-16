روسيا تتهم بريطانيا وأمريكا بفبركة هجوم دوما

اتهمت روسيا، أجهزة الأمن البريطانية، اليوم، بالتورط في فبركة فيديو الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



ولم يستبعد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، تورط أجهزة الأمن الأمريكية أيضا في هذه الأمر، مؤكدا تحديد موسكو متورطين في تصوير الفيديو بدوما.. حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم».



وقال: «تعتبر روسيا أن نجاح الضربات التي وجهت إلى سوريا أمر مشكوك فيه»، في إشارة إلى العدوان الثلاثي على سوريا من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.