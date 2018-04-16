برلماني يرد على اتهام محمود بدر بحصول النواب على 2 مليون جنيه

رد خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمود بدر، بحصول عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» على مبلغ 2 مليون جنيه من الحكومة، قائلا إن هذا الأمر ليس له علاقه بائتلاف «دعم مصر» فقط، بل بعدد كبير من نواب المجلس بكافة انتماءاتهم.



وأضاف مجاهد، لـ«الدستور»، أن كل نائب تقدم بطلبات دعم موازنة المركز التابع له بخطة من أجل تطوير القرية أو المركز من أجل خدمات تقدم للمواطنين تمت الموافقة عليها.



وأكد أن الأمر لم يقتصر فقط على «دعم مصر»، بل كل نائب تقدم بهذا الطلب، قائلا: «أنا من ضمن حزب المصريين الأحرار، وتقدمت بطلب وحصلت على الموافقة».



وأشار إلى أن كل نائب تقدم بهذا الطلب حصل على مبلغ 2 مليون، من قبل الانتخابات بفترة، وجاء الرد مؤخرا من قبل وزارة التخطيط.