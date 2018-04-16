البيت الفني للمسرح ينقل تجربة «أحوال شخصية» للمحافظات

كشف المخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وافقت على طلب رئيس المجلس القومي للمرأة، بشأن تقديم العرض بعدد من المحافظات المصرية خلال مايو المقبل، بتعاون مع المجلس والهيئة العامة لقصور الثقافة.



وجاء ذلك بعد مشاهدة الدكتورة مايا مرسي للعرض وتقديرها لأهمية المحتوى الذي يقدمه وطرحه لقضايا شائكة تتعلق بالمرأة المصرية، وأضاف «حسان» أنه جارٍ حاليًا وضع برنامج تحريك العرض بالمحافظات وإعلانه خلال أيام، بعد موافقة الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الذي يولي العمل اهتمامًا خاصًا.



«أحوال شخصية» تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، تمثيل لمياء جعفر، عبير الطوخي، ندي عفيفي، راماج، إخراج أشرف حسني.