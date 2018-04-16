التفاصيل الكاملة لمحاولة مريض نفسي دخول كنيسة مارجرجس بالزيتون

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على شابًا حاول مغافلة الأمن والدخول إلى كنيسة مارجرجس، بمنطقة حمامات القبة.



وقال مصدر أمنى، إن أمن الكنيسة فوجئ بمحاولة شاب دخول الكنيسة بسرعة، وتمكنوا من السيطرة عليه.



وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت أنه مهتز نفسيًا وأرفقت أسرته التي حضرت لاستلامه تقريرا طبيا يفيد إصابته بـ"نوبة ذهنية حادة"، وصادر ضده حكم قضائي غيابي بالسجن لمدة ١٠ سنوات.



وقال شهود العيان، إن الشاب كان يهزي بعبارات "أنا عيسى بن مريم"، وكلمات آخرى غير مفهومة.