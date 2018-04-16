«قطاع الأعمال»: القومية للأسمنت لم تتوقف عن الإنتاج والبيع

أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القومية للأسمنت لم تتوقف عن البيع أو الإنتاج للحظة واحدة، وأنها حتى الآن تنتج وتبيع وما تم إيقافه عن العمل هي الأفران.



وأضاف بدوي: أن الشركة القومية للأسمنت تحقق أعلى خسائر فى شركات قطاع الأعمال أكثر من شركات الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل المصنع من موقعه فى التبين إلى المنيا، وأنه تم التواصل مع محافظ المنيا وتخصيص قطعة أرض لبناء المصنع أو نقل أجزاء من القديم، مرجّحًا أنه سيتم بناء مصنع جديد.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، وحضور الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.