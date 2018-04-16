بدوي: الخسائر وراء تردي هيكل تمويل الشركات

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات قطاع الأعمال هو فلسفة الإدارة ونقص الكوادر الإدارية الجيدة، أو اللوائح والقوانين التى تعوق اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، بحضور الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام.



وأضاف بدوى، أن قطاع الأعمال العام فى حاجة إلى تغيير الثقافة الموجودة فيما يخص الموارد البشرية والاعتماد على فكر الإنتاجية وإقبال المستهلك على المنتج، كما تطرق إلى الهيكل التمويلى للشركات الذى تهالك نتيجة وجود أعباء تاريخية وخسائر متراكمة، وديون لدى البنوك الخاصة وبنك الاستثمار القومى وبعض المصالح الحكومية.



وأكد وزير قطاع الأعمال ضرورة إعادة النظر فى النشاط الذى تقوم بعض الشركات، لافتًا إلى أن بعض المنتجات إمّا غير مطلوبة فى السوق أو يتم اتباع تكنولوجيا قديمة أو نمط إنتاجى قديم لم يعد السوق فى حاجة له.