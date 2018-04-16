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الإثنين 16/أبريل/2018 - 05:13 م

«عبقرينو مصر».. «الدستور» ترصد اختراعات شباب تنتظر الدعم

«عبقرينو مصر».. «الدستور»
dostor.org/2131219

التنافس في مجال البحث العلمي هو الخيل الأسود الذي تراهن عليه الدول وتتبارى من أجل تحقيق مراكز أعلى، فهو عماد تقدم الأوطان ودونه تتخلف الشعوب، فبإمكان العلم تحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ايضًا لذلك تهيمن دول على اخرى وتحارب مدن غيرها وكذلك تنشأ المصالح، والابتكارات الجديدة والمشروعات التي يطرحها الشباب هي أمل مصر في مستقبل أفضل، لذلك كان العام الماضي هو عام الشباب وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مؤتمر الاهتمام بهم في التعليم وتمكينهم، فللشباب المصري العديد من المساهمات وفي حاجة لمن يتبناها لذلك تطرح "الدستور" ابرز المشروعات والابتكارات التي تمت بواسطة شباب مصري كرس وقته وجهده للعلم لخدمة وطنه.
برمودة (بيو كمبوست)
الفكرة بدأت من قنا تحديدًا في الموسم الذي يقوم فيه الفلاحون بحرق مخلفات قصب السكر لاستخدامها في صناعة الطوب، وهذا يعني استنشاق المزيد من الدخان الضار، مما دفع مجموعة من الشباب إلى التفكير في حل للأزمة، وبالفعل بدأوا في الاطلاع والبحث حتى توصلوا الى صنع سماد عضوي من مخلفات قصب السكر والموز والنخيل أسموه "سر الأرض"، وهو صديق للبيئة يحتاج الى مياه اقل وكذلك طاقة اقل وبعيد عن السماد الكيماوي الذي له اضرار وخطورة على صحة البشر والزرع.
المشروع بدأ بنحو 1500 في مصنع صغير لتدوير المخلفات الزراعية، وارتفعت استثمارات مشروعهم إلى 600 ألف جنيه بعد عامين فقط، وخلال فترة عملهم حصلوا على تمويل من مؤسسة مصر الخير ثم من وزارة الصناعة،

لقراءة المزيد عبر cross media: من يتبنى عبقرينو؟

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