إيران تعترف بخسارة السوق العراقية لصالح السعودية

قال رضا أميدوار تجربشي، رئيس هيئة صناعة وتجارة الشباب الإيرانية، إنَّ إيران بدأت تخسر السوق العراقية لصالح السعودية، موضحًا أنَّ السلطات العراقية لا تسمح بدخول الشاحنات الإيرانية المحملة بالبضائع.



ونقلت وكالة «إيلنا» الإيرانية عن «تجريشي» قوله إنَّ طهران تخسر مكانتها الاقتصادية في بغداد، لافتًا إلى أنَّ السعودية باتت تحل محلها.



إلى ذلك، اتهم المسئول الإيراني، بغداد بعدم التعامل بشفافية في علاقاتها التجارية مع طهران، قائلًا: إنَّ منع الشاحنات الإيرانية زاد من تكلفة التجارة بالنسبة للتجار الإيرانيين.



كما انتقد «تجريشي»، الإنفاق العسكري في العراق بينما منافع العراق الاقتصادية أصبحت من نصيب السعودية، على حد تعبيره.



واعتبر «تجريشي»، أنَّ الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والعراق حول خفض الرسوم الجمركية أدى إلى فقدان السوق العراقية بالنسبة للشركات الإيرانية.



وكانت الحكومة العراقية، زادت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من إيران منذ عامين، وأدى هذا القرار إلى انخفاض تصدير البضائع من إيران إلى العراق.

