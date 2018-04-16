وزير قطاع الأعمال: أرباح «الشرقية للدخان» 4 مليارات جنيه سنويًا

قال الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات القابضة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على سبيل المثال تضم الشركة الشرقية للدخان، التى تحقق أرباحًا سنوية قدّرت بـ4 مليارات جنيه حصة الحكومة منها 55%.



وأوضح بدوى، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، أن الشركة الشرقية للدخان يمكنها تحقيق أكثر من ذلك، وأن تكون شركة إقليمية على الأقل، إن لم تكن عالمية وتابع: "قطاع الأسمدة رغم أنه يخسر إذ تحقق شركاته 900 مليون جنيه خسائر أو أكثر، إلا أن الشركات الأخرى تحقق أرباحا تتعدى مليارى جنيه سنويًا".