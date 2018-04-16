4 آلاف مشترك في برنامج الإمارات لـ«رواد الفضاء»

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، الإثنين، تلقيه أكثر من 4000 طلب من جميع أنحاء الدولة؛ للمشاركة في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يحظى بدعم صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات.



وانطلق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في ديسمبر 2017، بناءً على توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي للبدء في اختيار أفضل الكفاءات الوطنية لاختيار وإعداد وتدريب أربعة رواد فضاء إماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء، تحقيقًا لطموحات الدولة في استكشاف الفضاء.



كان مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب قبول طلبات المرشحين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى نهاية مارس الماضي، واستقبل خلال تلك الفترة مجموعة 4.022 طلب من 38 مجالات العمل المختلفة تراوحت أعمارهم في المتوسط بين 17 و67 عامًا، من بينها نحو 34% للفتيات.