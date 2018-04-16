ندوة حول الأخلاقيات الرياضية بـ«الصحفيين».. السبت المقبل

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة حول أهمية التوعية بالأخلاقيات الرياضية، لتسليط الضوء على أهمية الإعلام الرياضي في تربية النشء، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد شيخ النقاد الرياضيين المصريين والعرب نجيب المستكاوى، السبت القادم، بقاعة حسنين هيكل بمبنى النقابة.



وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن الندوة تأتى بالتنسيق مع مؤسسة صاحبة الجلالة بحضور كوكبة من النقاد الرياضيين والأكاديميين ومسئولي الرياضة، ومن المقرر أن يدير الندوة الأستاذ أيمن فاروق، مساعد رئيس تحرير الأهرام.



