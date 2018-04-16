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الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:55 م

بالصور.. ختام ورش «القومي للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسن أمين
dostor.org/2131197

اختتمت اليوم الإثنين، الورش المقامة على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى، برئاسة الناقد عصام زكريا.

استمرت الورش من أولى أيام مهرجان الإسماعيلية، الورش من تنظيم الإدارة العامة للإنتاج، المونتيرة منار حسني.

وقدم المخرج أشرف كمال، ورشة للفن التشكيلي، بحضور فئات عمرية مختلفة من 12 وحتى 18 سنة.

وورشة «الديكور السينمائي» للمهندس شادي العناني، هدفت إلى إتاحة الفرصة للتعرف على المناحي الإبداعية المختلفة التي تصاحب تحويل النص الدرامي إلى عناصر مرئية.

وضمت الورشة العديد من النواحي كالإخراج والتصوير والديكور والمونتاج والرسوم المتحركة، وتُقام يوميًا بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ورشة «أ.ب سينما» عن كيفية صناعة الفيلم التي قام بها المخرج مختار على، سيناريو محمود خليل، مدير تصوير مصطفي نبيل ومينا منيس، مدير إنتاج سلوى عبدالرحمن، مونتاج طارق نظير.

وورشة لفنون التحريك للمخرجة زينب مصطفى، وتضمنت ورشة للكولاج أنيميشن، كما أقامت نوال مصطفى، ورشة عرائس الماريونيت، وورشة البيكسليشن للمخرج أيمن عبدالسلام.

ورشة 2d traditional animation لكل من المخرجة هالة طارق، والمخرجة خلود سلمان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، بحضور وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين، والمهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.

بالصور.. ختام ورش «القومي للسينما» بمهرجان الإسماعيلية
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