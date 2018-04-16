أمريكا تبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنه يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا، بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، لكنه لم يتخذ قرارا بعد.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان: «ندرس عقوبات إضافية على روسيا، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب»، وفق وكالة «رويترز».



وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الأحد، أن بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، اليوم الإثنين، على خلفية دعمها الرئيس السوري بشار الأسد.