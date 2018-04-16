الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:27 م
53.6 مليون جنيه مشتريات المصريين بالبورصة
dostor.org/2131153
استحوذ المستثمرون المصريين على نسبة 73.92% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وبلغت مبيعاتهم 940.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 994.4 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 53.6 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون العرب على نسبة 12.78% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 204.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 130 مليون جنيه بصافي بيع 74.5 مليون جنيه.
بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 13.3% من إجمالي التداولات، وبلغت مبيعاتهم 163.7 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت 184.5 مليون جنيه بصافي شراء 208 مليون جنيه.