53.6 مليون جنيه مشتريات المصريين بالبورصة

استحوذ المستثمرون المصريين على نسبة 73.92% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وبلغت مبيعاتهم 940.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 994.4 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 53.6 مليون جنيه.



واستحوذ المستثمرون العرب على نسبة 12.78% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 204.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 130 مليون جنيه بصافي بيع 74.5 مليون جنيه.



بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 13.3% من إجمالي التداولات، وبلغت مبيعاتهم 163.7 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت 184.5 مليون جنيه بصافي شراء 208 مليون جنيه.