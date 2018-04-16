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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:18 م

صندوق تحوط يبيع الدولار لصالح الين والكرونة السويدية

رئيس صندوق تحوط
رئيس صندوق تحوط
وكالات
dostor.org/2131138

توقع رئيس صندوق تحوط، أن تتراجع العملة الأمريكية أمام معظم العملات الرئيسية، نتيجة النمو الاقتصادي القوى التي تشهده الدول صاحبة تلك العملات.

وقال بريندان ميرفي، رئيس الدخل الثابت العالمي ومتعدد القطاعات في "ذا بنك أوف نيويورك ميلون"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الصندوق يقوم بعمليات شورت سيلينج أو الاقتراض بغرض البيع في العملة الأمريكية، مع البيئة الداعمة لشراء العملات الأخرى بما فيها الين الياباني والكرونة السويدية.

وأضاف: "الدولار الأمريكي لا يزال مرتفع القيمة، نحن لانزال في مرحلة مبكرة لاتجاهات انخفاض الدولار".

وأشار إلى أن الين الياباني "رخيص جدًا"، وقد يرتفع حتى يصل إلى 100 ين أمام الورقة الخضراء بنهاية العام الجاري.

واستقر الدولار أمام الين مُسجلًا 107.39 ين.

وأوضح "ميرفي" أن 4 عمليات زيادة لسعر الفائدة الأمريكية منذ العام الماضي فشلت في تحفيز الورقة الخضراء.

ومنذ 2017 هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 8.5%.

وذكر رئيس الشركة الأمريكية أن السوق تم تسعيره في دورة تشديدية بالولايات المتحدة في مقابل باقي العالم، مشيرا إلى أنه من منظور العملات "فإنك يجب أن تتوقع أن البنوك المركزية ستبدأ في تشديد السياسة النقدية في السنوات القليلة القادمة ما قد يحفز عملات تلك الدول نحو الارتفاع".

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