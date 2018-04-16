هبوط العملات الإلكترونية.. و«بيتكوين» أدنى من 8 آلاف دولار

تعرضت العملات الإلكترونية إلى التراجع من جديد، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وهبطت «البيتكوين» دون حاجز 8000 دولار، بعد المكاسب الواسعة التي سجلتها في الأسبوع الماضي.



وهبطت «البيتكوين» بنحو 4.6% إلى 7935.4 دولار، عبر قيمة سوقية 134.7 مليار دولار.



وكانت «البيتكوين» قد شهدت ارتفاعا مفاجئا في الأسبوع الماضي، وارتفعت من مستوى أدنى 6900 دولار، متخطية 8000 دولار في ساعات، بارتفاعات تتجاوز 10%.



وهبطت «الإيثريوم» بنحو 4.6% عند 500.3 دولار، فيما انخفضت «الريبل» عند 0.6404 دولار بنسبة انخفاض 5.1%.



أما «بيتكوين كاش» فتراجعت إلى 745.7 دولار، بنسبة هبوط 4.5%، أما «الليتكوين» فانخفضت بنحو 4.7% إلى 125.2 دولار.



وهبطت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية خلال تلك الفترة إلى مستوى 322 مليار دولار.



ويتزامن مع هبوط العملات الإلكترونية تنديد دولي لتداولاتها، ودعوات بإيقاف أعمال المنصات المسئولة عنها، إلى جانب بدء الشركات الكبرى في إيقاف إعلاناتها لديها.