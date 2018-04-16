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الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:12 م

وفاة مسن أثناء ممارسته الرذيلة مع زوجة صديقه بالنهضة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حنان نبيل
dostor.org/2131129

شهدت منطقة النهضة واقعة مأساوية، عندما توفى مسن أثناء ممارسة الرزيلة مع زوجة صديقه.

كان المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة النهضة بلاغًا من الأهالي بوفاة رجل مسن داخل شقة صديقه، حيث اشتبه الأهالي في وفاته، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة كشفت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتوفي يدعى "ن ي. 60 سنه، " توفى أثناء ممارسته للرزيلة مع زوجة صديقه، والذي سمح لهما بذلك، أمام عينيه، وداخل شقته.

وأكدت التحريات، أن صديق المتوفي تزوج عرفيًا من سيدة، وكان يسمح لصديقه بمعاشرتها أمام عينيه، وداخل شقته بمساكن أطلس التابعة لمنطقة النهضة.

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