ارتفاع الأسهم الأمريكية بالمستهل مع هدوء المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة تداولات اليوم الإثنين، بعد هدوء الأوضاع في سوريا عقب الهجمات الغربية ضد أهداف في دمشق.



وتلقت «وول ستريت» دفعة قوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» انتهاء سلسلة الهجمات الصاروخية التي استهدفت أهدافًا في سوريا، السبت الماضي، بعد تقارير أفادت باستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين.



واستفادت البورصة الأمريكية، أيضًا، من النتائج الإيجابية لأرباح الشريكات في الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» ارتفاع أرباحه نحو 30% لتتجاوز توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس الماضي، للمرة الأولى في 4 أشهر، بدعم الطلب على السيارات.



وارتفع مؤشر«داو جونز» الصناعي، بنسبة 0.7% ليربح 179 نقطة، ويصل إلى 24515 نقطة.



وسجل «ستاندرد آند بورز» ارتفاعًا بنسبة 0.7% إلى 2677 نقطة، فيما صعد «ناسداك» إلى 7122 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.2%.