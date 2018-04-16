السجن المشدد 5 سنوات لربة منزل لحيازتها مخدرات بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات، على ربة منزل، في اتهامها بتهريب كمية من المواد والأقراص المخدرة، أثناء سفرها خارج البلاد متجهة إلى إحدى الدول العربية، عبر ميناء القاهرة الجوى.



الواقعة بدأت، أثناء قيام دينا مجدى 23 سنة، باحثة شرطة، بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى، بتفتيش " شمس. م. ع " 53 سنة، ربة منزل، عثرت على كمية من المواد والأقراص المخدرة مخبأة داخل إحدي المناطق الحساسة بجسدها، على الفور تم اصطحاب المتهمة إلى إدارة البحث الجنائى، لتحرير المحضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، وبمناقشة المتهمة اعترفت أن المواد والأقراص المخدرة تخصها لاستعمالها الشخصى، وليس بقصد الاتجار.