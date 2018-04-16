شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم مجموعة قنوات النيل المتخصصة

قامت إدارة المهرجان، بتكريم قنوات النيل المتخصصة NTN، لمجهودها الكبير في بث المهرجان حصريًا على قنواتها.



حيث قامت قناة النيل الثقافية بإذاعة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حصريًا على قناتها، لمدة 8 أيام من يوم 1-8 أبريل الحالي، وتم إذاعة حفل الافتتاح والختام، ولأول مره بث مباشر للمسرحيات المشاركة في المهرجان على الهواء مباشرة، باشتراك 45 دولة.



يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة ووزير الشباب، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.