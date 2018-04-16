ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للمرة الأولى فى 4 أشهر

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعًا للمرة الأولى في 4 أشهر خلال مارس الماضي، لتتعافى من أطول موجة هبوط في 6 سنوات.



وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة صعدت بنحو 0.6% خلال شهر مارس الماضي مقابل هبوط قدره 0.1% في فبراير السابق له.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية سوف تنمو بنسبة 0.4% خلال مارس.



وفي فبراير الماضي، كانت مبيعات التجزئة الأمريكية شهدت هبوطًا للشهر الثالث على التوالي، لتكون هي المرة الأولى التي تتراجع فيها لمدة 3 أشهر متتالية منذ أبريل 2012.



أما على أساس سنوي، فشهدت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نموًا يبلغ 4.5% مقارنة مع مارس من العام الماضي.



وخلال الربع الأول من العام الحالي، شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعًا قدره 4.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.



وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2367 دولار.