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الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:55 م

«الجندى»: لا تراجع عن تنمية الصعيد

اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2131112

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل مخططاتها لتنفيذ المشروعات القومية في المحافظات تحديدًا في قنا وسوهاج، منوهًا أنه لا تراجع عن تنمية الصعيد.

وأضاف الجندي، أن مصر تسلمت حتى الآن 125 مليون دولار من إجمالي 500 مليون جنيه، قيمة قرض البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأوضح، أن محافظتي قنا وسوهاج حصلتا على مبلغ 40 مليون دولار وتم تحويلها من وزارة المالية من قيمة القرض بواقع 20 مليون دولار لكل محافظة لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمحافظتين، قائلا:" لا تراجع عن تنمية الصعيد".

وطالب الجندي، مسئولي تنمية الصعيد بالوزارة ضرورة العمل بروح الفريق لسرعة إنجاز مهمة التنمية وفق رغبة الدولة.



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