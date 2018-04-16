حبس زعيم عصابة الآثار المزيفة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس زعيم عصابة الآثار المزيفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتقليد قطع أثرية والنصب بها على المواطنين، بكفالة 3000 جنيه.



وكان قد ألقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على كل من: "أحمد. م. س"، وشهرته "أحمد سليم"، 34 سنه، صاحب شركة، و"أحمد. م"، 39 سنة، سائق، مسجل خطر سرقات عامة والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرها 34694 لسنة 2006م، حلوان "مخدرات"، و"مؤمن. س. م"، 35 سنة، سائق، و"إسلام.أ. ع"، 26 سنة، سائق، لتكوينهم فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، وعرضها للبيع.



كما عٌثر بحوزتهم على 28 تمثالًا حجريًا "أحجام مختلفة"، و4 قطع نحاس مذهبة وصندوق خشبى بداخله عدد 5 كتب بعنوان "عدة كاهن"، وجميعها غير أثرية "مقلدة"، و11 رزمة ورق أعلى كل منها، وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار، "جميعهم مزيفة"، وطبنجة صوت تركى الصنع "بحوزة الأول"، ومبلغ مالى 1500 دولار، و2 سيارة جيب سوداء، وسيارة جيلى حمراء.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء قطع أثرية عقب استدراجهم، وعرض المضبوطات عليهم وإيهامهم بأنها أثرية "على خلاف الحقيقة"، وأضاف الأول بحيازته الطبنجة الصوت بقصد إيهام ضحياه بكونه مستشارًا، والسيارات المضبوطة لتسهيل تنقلاتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.