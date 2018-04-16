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الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:54 م

التعبئة والإحصاء: 35.5% زيادة فى حركة السياحة العلاجية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2131107

نشاط ملحوظ في حركة السياحة العلاجية والدراسية ساهمت بشكل كبير في تعافي قطاع السياحة رصده تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع عام 2018 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين علي مصر بغرض العلاج 5753 سائح في شهر فبراير 2018، مقابل 4233 سائحًا في الشهر نفسه من عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 35.9%، كما ارتفعت أعداد السائحين الوافدين بغرض الدراسة والتدريب إلي 2876 سائحًا، مقابل 2116 سائحًا، بزيادة قدرها 35.9%، خلال فترة المقارنة ذاتها.

وبلغ العدد الأكبر من السائحين الوافدين بغرض السياحة والترفيه 702 ألف و567 سائحًا، ثم الوافدين بغرض النواحي الثقافية بعدد 4315 سائحًا، والوافدين بغرض سياحة المؤتمرات بعدد 3595، ورحلات سريعة بعدد 11128 سائحًا.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع عدد السائحين الوافدين علي مصر إلي 730 ألفًا و234 سائحًا في شهر فبراير الماضي بعد أن كان عددهم 539 ألفًا و65 سائحًا في الشهر نفسه من عام 2017، بزيادة قدرها 191 ألفًا و169 سائحًا بنسبة 35.5%.

واستحوذ الأوروبيون علي النصيب الأكبر من إجمالي عدد السائحين الوافدين بعدد 440 ألفًا و50 سائحًا، يليهم الوافدون من الدول العربية بعدد 183 ألفًا و168 سائحًا، ثم الدول الآسيوية غير العربية بعدد 64 ألفًا و587 سائحًا، وأمريكا بعدد 27 ألفًا و692 سائحًا، وأخيرًا البلدان الإفريقية غير العربية بعدد 10 آلاف و931 سائحًا.

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