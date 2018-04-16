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الثقافة
الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:53 م

الخميس.. تكريم المؤرخة نيللى حنا بالأعلى للثقافة

المؤرخة نيللى حنا
المؤرخة نيللى حنا
ايهاب مصطفى
dostor.org/2131106

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، فعاليته الشهرية «مصر تكرم رموزها»؛ والتي تحتفل كل شهر باسم من الأسماء البارزة على الساحة الثقافية؛ حيث يقيم المجلس، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، أمسية ثقافية لتكريم المؤرخة القديرة الدكتورة نيللى حنا، أستاذة التاريخ العثماني ورئيس قسم الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، في السادسة مساء الخميس، بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.

الاحتفالية تنظمها أمانة المؤتمرات بالمجلس، برئاسة وائل حسين، ويشارك في التكريم عدد من الباحثين والمؤرخين والإعلاميين والمتخصصين؛ لإلقاء الضوء على جانب من إبداعات الدكتورة نيللي حنا، إلى جانب مشاركة عدد من محبي وتلامذة ورفقاء درب المؤرخة نيللي حنا من المثقفين غير المصريين بمقاطع فيديو.

عملت نيللى حنا، أستاذًا زائرًا في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس (1988)، وجامعة هارفارد (2001)، وجامعة وسيدا، وجامعة طوكيو (2008 – 2009)، ونشرت كتاباتها بالإنجليزية والفرنسية والعربية من أهمها: مصر العثمانية والتحولات العالمية (1500-1800م)، حرفيون مستثمرون: بواكير تطور الرأسمالية في مصر، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر (ق16-18م)، تجار القاهرة في العصر العثماني: سيرة أبوطاقية شاهبندر التجار.

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