تفاصيل اتفاقية التعاون بين مصر والأردن بالإسماعيلية السينمائي

وقع اليوم، الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، وشادي النمرى، ممثل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اتفاقية تعاون سينمائي بين مصر والأردن.



جاء ذلك على هامش الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، برئاسة الناقد عصام زكريا.



وتعكس الاتفاقية أهمية صناعة الأفلام من النواحي الثقافية والاجتماعية والمهنية، فقد حرص الطرفان المصرى الأردني على تشجيع الثقافة السينمائية، وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.



ومن ضمن البنود التي تم التوقيع عليها، عمل الطرفين على الترويج للثقافة السينمائية، ونشر ودعم قيم الإبداع بين فئات المجتمع كافة كل وفقا لإمكاناته.



وتعهد الطرفان بإيجاد آليات عملية تدعم وتحقق الرؤى والأهداف المذكورة، بما لا يتعارض مع برامج وتطلعات أي من الطرفين، وتبادل عروض الأفلام المصرية بالمحافظات الأردنية في إطار عروض غير تجارية، وكذلك العكس.



المهرجان يقام برئاسة الناقد عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.