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الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:51 م

محمود بدر يعترض على تخصيص الحكومة مليونى جنيه لنواب «دعم مصر»

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2131100

تقدم النائب محمود بدر، بسؤال إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حول قيام وزارة التخطيط بتخصيص مبلغ مليوني جنيه لعدد كبير من نواب كتلة "دعم مصر" دون غيرهم من النواب.

وقال «بدر» في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هذا التصرف كان تصرفًا فاضحًا من الحكومة وكتلة الدعم معًا وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما يشاع عن محاولة «دعم مصر» لتأسيس حزب، قائلًا: «هل نحن سنكون بصدد حزب وطني جديد يحتكر الأغلبية والخدمات، ويعطي لمن يريد بغير حساب ويمنع عن من يريد».

وأضاف: «أنه رغم رؤيتي بأهمية وجود تنظيم سياسي حقيقي في الدولة المصرية إلا أن دعم مصر بهذه السياسات غير مؤهل لعمل حزب سياسي، لأن الحزب الذي تريده مصر حزب يجمع المصريين ولا يفرقهم ويوحدهم لا يشتتهم فكيف سيخرج حزب من رحم من فرقوا النواب وجعلوهم فوق بعض درجات».

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