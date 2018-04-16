كريم فهمي: «أمر واقع» دراما بوليسية مليئة بالأكشن

يصور الفنان كريم فهمي، مسلسله الدرامي «أمر واقع» على قدم وساق، للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان الكريم لينافس من خلاله فى السباق الدرامي.



وكشف «فهمي»، لـ«الدستور»، عن دوره ضمن أحداث العمل، حيث يجسد دور ضابط شرطة يكافح الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يعمل على إحباط عملية إرهابية تستهدف أحد السفراء فى القاهرة طوال حلقات المسلسل، ويشاركه صديقه بالعمل والذي يجسده الفنان أحمد وفيق.



وأضاف أن أحداث المسلسل مليئة بمشاهد الأكشن، في إطار بوليسي تشويقي، مؤكدًا أنه يقدم دورا يختلف تمامًا عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينال إعجاب متابعيه.



«أمر واقع» بطولة كريم فهمي، أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ياسر المصري، ملك قورة، نجلاء بدر، هيدى كرم، تأليف محمد رفعت، إخراج مجدى السميري، وإنتاج شركة أروما.