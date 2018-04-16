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الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:47 م

«الكرملين» ينفي وجود محادثات لعقد قمة بين بوتين وترامب

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أش أ
dostor.org/2131093

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، وجود مباحثات في الوقت الراهن بين موسكو وواشنطن لعقد لقاء قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «لا توجد أي مناقشات حالية حول سبل عقد اجتماع محتمل بين بوتين وترامب.. ولكن نتوقع من واشنطن البدء في الحوار، رغم الأضرار التي تسببت بها في العلاقات الثنائية بين الجانبين».

يذكر أن الكرملين أعلن مؤخرا أن الرئيس الأمريكي عرض على نظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي اليوم، عقد لقاء في البيت الأبيض.

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