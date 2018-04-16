شاهد.. البرومو الرسمى لمسلسل «ضد مجهول»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ضد مجهول»، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو الرسمي للعمل، وظهرت «غادة» بشكل ونيولوك جديدين، اقتصر على باروكة شعر سوداء قصيرة، وترتدى نضارة طبية، وجمع البرومو كلًا من دياب وفراس سعيد وأحمد سعيد عبدالغنى.



«ضد مجهول» بطولة غادة عبدالرازق، دياب، روجينا، أحمد سعيد عبدالغنى، حنان مطاوع، فراس سعيد، رانيا منصور، محمد دسوقى، هلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

