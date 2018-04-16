مؤشر «إمباير ستيت» يتراجع بأكثر من التوقعات في أبريل

تراجع النشاط الصناعي في نيويورك بأكثر من توقعات المحللين في الشهر الجاري، بفعل التراجع في الشحنات والطلبيات الجديدة.



وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الإثنين، عن أن مؤشر «إمباير ستيت» للإنتاج الصناعي سجل 15.8 نقطة في أبريل، مقابل 22.5 نقطة في مارس السابق له.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن النشاط الصناعي في نيويورك سيتراجع عند 19.8 نقطة في أبريل الجاري.



وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة سجلت تراجعًا بمقدار 8 نقاط إلى 9 نقاط، كما هبطت الشحنات بنحو 10 نقاط عند 17.5 نقطة، فيما شهدت المخزونات زيادة في الشهر الجاري.



وبحلول الساعة 12:45 مساءً، بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.2372 دولار.