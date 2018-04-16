بالصور.. اختتام فعاليات «درع الخليج المشترك 1» بمشاركة «السيسى»

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات تدريبات «درع الخليج المشترك 1»، التي استضافتها المملكة العربية السعودية على مدى شهر كامل بالمنطقة الشرقية بمشاركة قوات ومراقبين من 25 دولة.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الملوك والأمراء والرؤساء العرب، المرحلة النهائية للتمرين الذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.



وبدأت المراسم بكلمة الفريق الركن فياض حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان السعودي، استعرض خلالها الأنشطة والمراحل المختلفة للتدريب الذي تعتمد فكرته على قيام عناصر من الأسلحة المشتركة «البرية - البحرية – الجوية – القوات الخاصة» على تنفيذ عدد من المهام النمطية وغير النمطية لمواجهة التهديدات والعدائيات المحتملة بمنطقة الخليج العربي.



وتضمنت المرحلة النهائية للتدريب تنفيذ طلعات جوية للتعامل مع العناصر المعادية بإحدى الجزر وتحقيق السيطرة الجوية فوق منطقة العمليات بمشاركة القوات الجوية لدول التحالف، منها طائرات من طراز «إف 16» المصرية مع قيام الوحدات البحرية بالتعامل مع العدو وتدمير الزوارق البحرية المعادية ومنعها من التأثير على خطوط الملاحة والجزر والمنشآت الحيوية باكتشاف تسلل عناصر إرهابية إلى عدد من القرى الساحلية، وقيام العدو بقصف مدفعي مضاد ومهاجمة نقطة حرس حدود ساحلية، قامت عناصر حرس الحدود بتنفيذ الدفاع الساحلى عن هذه القرى والتصدي للعناصر المعادية ودفع عناصر القوات البرية لتطويق واقتحام القرى بمشاركة عناصر من وحدات المظلات والصاعقة.



كما تضمنت إبرار عناصر من الوحدات الخاصة البحرية لعدد من الدول بمهمة استطلاع وتأمين الساحل ومنع تسرب العناصر المعادية عن طريق البحر وتنفيذ الاقتحام الرأسى لعناصر الصاعقة المصرية باستخدام الهليكوبتر تحت ستر غطاء جوى بمهمة تطهير إحدى القري، والقبض على العناصر الإرهابية مع استمرار القوات في القصف المدفعي للعناصر المعادية على ساحل الجزيرة والقضاء علي العناصر الهاربة عن طريق البحر.



وتضمنت المرحلة التعامل مع أحد المواقف التكتيكية ممثلة في قيام الجانب المعادي بضرب صاروخ باليستي على مصنع نتج عنه تلوث بالمنطقة، حيث قامت القوات بتنفيذ أعمال التطهير الكيميائى والإخلاء الطبي الأرضي والجوي للمصابين إلى أقرب مستشفى ميداني.



وعقب انتهاء الفقرة التكتيكية للمناورة بدأت إجراءات العرض العسكري بدخول حملة إعلام الدول وتحرك مجموعات رمزية لعناصر القوات المسلحة المشاركة مرتبة أبجديا، ومرور عدد من الأسلحة والمعدات إلى عدد من الدول المشاركة بالتدريب.



وقدمت عناصر القوات الجوية المشاركة بالتدريب عرضًا جويًا تضمن مرور تشكيلات من الطائرات في شكلي درع ورقم 1 في إشارة لتدريبات «درع الخليج المشترك 1»، أعقبه مرور تشكيلات متنوعة من طائرات النقل والاستطلاع والمقاتلات متعددة المهام من مختلف الطرازات، وعدد من الهليكوبتر المسلحة التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول المشاركة، وتضمن العرض تنفيذ معركة بين طائرتين أبرزت المهارة الفائقة للطيارين وقدرتهم العالية على المناورة وتنفيذ أعمال القتال الجوي المتلاحم.



واختتمت الفعاليات بالتقاط صورة تذكارية للملوك والرؤساء وممثلي الدول المشاركين في التدريبات.



وكانت المراحل الأولى للتدريبات، قد تضمنت مشاركة عناصر الوحدات الخاصة البحرية بالتدريبات على أعمال التسرب البحري والإغارة على ساحل ذات أهمية حيوية والسيطرة الكاملة عليه، فيما قامت مجموعات أخرى بالتدريب على اعتراض السفن المشتبه بها وتنفيذ إجراءات حق الزيارة والتفتيش، وتدريب عناصر المظلات والصاعقة على المهارات الخاصة بالقفز الحر بالمظلات من ارتفاعات عالية للوصول لأهدافها، وكذلك أعمال الاقتحام الجوى والاشتباك مع الأهداف المعادية وأعمال القتال داخل المدن واقتحام المناطق المأهولة مع تنفيذ رماية بالذخيرة الحية، والتدريب على سرعة الالتقاط والإخلاء الجوي بعد تنفيذ المهام، أظهرت مهارة القوات وقدرتهم على التعامل مع العدائيات المختلفة بسرعة ودقة متناهية مع التغلب على الموانع الطبيعية واستغلال طبيعة الأرض.



كما نفذت عناصر القوات الجوية المصرية العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية.



وتضمنت التدريبات الإعداد والتخطيط بواسطة عناصر القوات الجوية المصرية لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدول المشاركة في التدريبات بمهمة الدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها، والتي أظهر خلالها الطيارون المصريون البراعة في الأداء أثناء التخطيط والتنفيذ وقيادة الطلعات بأسلوب احترافي أشاد به جميع المشاركين في التدريبات، بما يعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية في تنفيذ مهام العمليات الجوية المختلفة.



وحضر المرحلة النهائية للتدريبات الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، ورؤساء الوفود، وممثلو عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

